Sivasspor - Antalyaspor 22. kez...

Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Sivasspor, yarın sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. 22. kez karşı karşıya gelecek olan iki ekip arasında oynan maçlarda Sivasspor’un 9, Antalyaspor’un ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki ekip arasında oynanan 21 maçta taraflar 59 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor rakip kaleyi 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadele ise Sivasspor 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.
ÇALIMBAY, ANTALYA’YA YENİLMİYOR
Teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor’a rakip olduğu son 6 Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Atom karınca lakaplı teknik adam Ekim 2013’ten bu yana Akdeniz ekibine mağlup olmuyor.
SİVASSPOR’DA 3 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Sivasspor’un Antalyaspor ile oynayacağı maçta Yiğidolar’da 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa ve Hakan Arslan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor maçında görev yapamayacaklar.
DÜDÜK ÖZGÜR YANKAYA’DA
Mücadelede Edirne bölgesi hakemlerinden Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya’nın yardımcılıklarını ise; Mehmet Cem Hanoğlu, Kamil Çetin ve Erkan Engin yapacak. Suat Arslanboğa Video Yardımcı Hakem (VAR), Cevdet Kömürcüoğlu ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.
Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan 21 maçta alınan skorlar şöyle:
2006-2007 Sezonu
Antalyaspor - Sivasspor: 1-2
Sivasspor - Antalyaspor: 0-1
2008-2009 Sezonu
Antalyaspor - Sivasspor: 2-1
Sivasspor - Antalyaspor: 1-0
2009-2010 Sezonu
Sivasspor - Antalyaspor: 2-0
Antalyaspor - Sivasspor: 3-0
2010-2011 Sezonu
Antalyaspor - Sivasspor: 1-1
Sivasspor - Antalyaspor: 1-1
2011-2012 Sezonu
Antalyaspor - Sivasspor: 2-2
Sivasspor - Antalyaspor: 2-1
2012-2013 Sezonu
Antalyaspor - Sivasspor: 4-2
Sivasspor - Antalyaspor: 2-1
2013-2014 Sezonu
Sivasspor - Antalyaspor: 0-3
Antalyaspor - Sivasspor: 1-2
2015-2016 Sezonu
Antalyaspor - Sivasspor: 1-1
Sivasspor - Antalyaspor: 0-0
2017-2018 Sezonu
Sivasspor - Antalyaspor: 3-1
Antalyaspor - Sivasspor: 1-4
2018-2019 Sezonu
Antalyaspor - Sivasspor: 2-1
Sivasspor - Antalyaspor: 1-2
2019-2020 Sezonu
Sivasspor - Antalyaspor: 2-1
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