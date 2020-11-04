Sivasspor 11. Avrupa maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 5 Kasım Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 11. karşılaşmasına çıkacak.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları sürüyor.
Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.
- Villarreal liderliğini sürdürdü
Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor.
Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor.
Sivas ekibi, iç sahada Karabağ'ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.
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