Sivasspor 11. Avrupa maçına çıkıyor

SPOR GÜNDEMİ

Ankaragücü'nden Galatasaray'a transfer Ankaragücü'nden Galatasaray'a transfer Ankaragücü'nün 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Çankaya, Galatasaray'ın radarına girdi. Cimbom, başarılı futbolcuyu devre arasına kadar özel olarak takip edecek.

Trabzonspor'a müjde! Yıldızlar geri dönüyor... Trabzonspor'a müjde! Yıldızlar geri dönüyor... Milli araya Alanya'yı yenerek moralli girmek isteyen Trabzonspor'da kadroda değişim yaşanacak. Takımın önemli isimlerinden Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Pereira'nın maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Terim'in devre arasında istediği ilk isim yine şaşırtmadı! Terim'in devre arasında istediği ilk isim yine şaşırtmadı! Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.

En çok penaltı Fenerbahçe'ye En çok penaltı Fenerbahçe'ye 7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!