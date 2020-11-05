Sivasspor 1-0 Karabağ CANLI

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetiyor.
Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde bu maç öncesinde çıktığı ilk 2 maçından galibiyet çıkaramamıştı. Temsilcimizin tek hedefi galibiyet.
11’LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Ninga, Yatabare
Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı.
10' GOL! Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın golüyle 1-0 öne geçti.
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