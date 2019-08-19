Şişman çocuktan kas şov

80 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lukaku, 104 kilo olduğu ve aşırı kiloları bulunduğu gerekçesiyle sert eleştiriler aldı. Yıldız oyuncu ise sosyal medya hesabından kaslarını paylaşıp, şov yaptı.

AKŞAM

M.UNİTED’TEN 80 milyon euroya İnter’e transfer olan Roman Lukaku, İtalya’da transfer gündeminin bir numarası olmaya devam ediyor. Oyuncuya yönelik çok sert eleştiriler var. Bu yüzden ‘Şişman çocuk’ lakabı takılan ve 104 kilo olduğu gerekçesiyle alaya alınan Lukaku, söylentilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ünlü eski İngiliz oyuncu Gary Neville’ın “Bence gerçekten iyi bir oyuncu. Çok gol atar ve Inter Milan’da başarılı olur. Ama bir oyuncunun benim için fazla kilolu olması fikri affedilemez. Kötü oynayabilir, gol kaçırabilir, ancak fazla kilolu olamazsınız. Asla fazla kilolu değildik, hazır değildik ya da hazırlanmadık. Nasıl fazla kilolu olabilirsin” sözlerine çok içerleyen Lukaku, adeta kas şovu yaptı.

SAĞLIK EKİBİ YOĞUN ÇALIŞIYOR

Sosyal medya hesabından kaslarının fotoğraflarını çekip, paylaşan Lukaku, vücudunda kilo ve yağlanma problemi olmadığı mesajını verdi. İtalyan kulübü de Lukaku’nun idmanlardaki görüntülerini paylaşarak iddiaların aksine formda olduğunu anlatmaya çalıştı. Corriere dello Sport ise Lukaku’nun 104 kilo olduğunu ve kulübün sağlık ekibinin onu 100 kg’nin altına düşürmek için yoğun çaba sarf ettiğini öne sürdü. Görünen o ki 80 milyon euroya transfer edilen Roman Lukaku’nun kiloları konusundaki tartışma bir süre daha İtalya’da gündemi meşgul edecek.