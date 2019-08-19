Şişman çocuktan kas şov

AKŞAM
M.UNİTED’TEN 80 milyon euroya İnter’e transfer olan Roman Lukaku, İtalya’da transfer gündeminin bir numarası olmaya devam ediyor. Oyuncuya yönelik çok sert eleştiriler var. Bu yüzden ‘Şişman çocuk’ lakabı takılan ve 104 kilo olduğu gerekçesiyle alaya alınan Lukaku, söylentilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ünlü eski İngiliz oyuncu Gary Neville’ın “Bence gerçekten iyi bir oyuncu. Çok gol atar ve Inter Milan’da başarılı olur. Ama bir oyuncunun benim için fazla kilolu olması fikri affedilemez. Kötü oynayabilir, gol kaçırabilir, ancak fazla kilolu olamazsınız. Asla fazla kilolu değildik, hazır değildik ya da hazırlanmadık. Nasıl fazla kilolu olabilirsin” sözlerine çok içerleyen Lukaku, adeta kas şovu yaptı.
SAĞLIK EKİBİ YOĞUN ÇALIŞIYOR
Sosyal medya hesabından kaslarının fotoğraflarını çekip, paylaşan Lukaku, vücudunda kilo ve yağlanma problemi olmadığı mesajını verdi. İtalyan kulübü de Lukaku’nun idmanlardaki görüntülerini paylaşarak iddiaların aksine formda olduğunu anlatmaya çalıştı. Corriere dello Sport ise Lukaku’nun 104 kilo olduğunu ve kulübün sağlık ekibinin onu 100 kg’nin altına düşürmek için yoğun çaba sarf ettiğini öne sürdü. Görünen o ki 80 milyon euroya transfer edilen Roman Lukaku’nun kiloları konusundaki tartışma bir süre daha İtalya’da gündemi meşgul edecek.
Güneş: Yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Mesela önce 10, sonraki sene 9, sonra da 8’e indireceksiniz. Sayı fazla.
Süper Kupa finalini izleyen Belçikalı futbol adamı Verheyen, “Türkiye’nin muhteşem statları var. Vodafone Park’ı kıskandım. Boğaz’a 100 metre mesafede. Çılgınca…” dedi.
Antrenörlük felsefesinin merkezine “Pas oyununu” yerleştiren Avcı’nın Beşiktaş’ı; Sivas’ta 603 pas yaptı ve %85.6 isabet sağladı. Ancak 356 pas yapıp, %73 isabet kaydeden Sivasspor ise golleri sıraladı.
80 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lukaku, 104 kilo olduğu ve aşırı kiloları bulunduğu gerekçesiyle sert eleştiriler aldı. Yıldız oyuncu ise sosyal medya hesabından kaslarını paylaşıp, şov yaptı.
BREZİLYA basınında yer alan habere göre; Internacional forması giyen orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado için Galatasaray girişimde bulundu.
Fatih Terim, Hasan Şaş’ın bu istifasına onay vermedi ve Şaş görevine geri döndü.
Fransız basını, Monaco’nun Metz ile oynadığı maç öncesi ısınırken kas sakatlığı yaşayan ve kadrodan çıkarılan Kolombiyalı golcünün, G.Saray’a bu hafta imza atacağını belirtti. Falcao’nun, yarın İstanbul’da olması bekleniyor.