Sırp forvete 'korona' cezası

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.
Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet, başkent Belgrad'da sokağa çıkma yasağını deldiği için mahkemece suçlu bulundu.
Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için gözaltına alınmıştı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, ardında bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi.
Milli futbolcumuz Arda Turan, Galatasaray'a transferi hakkında, "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi" dedi.
Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.
Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.
Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fenerbahçe'nin şu an başarıya gitmesi gerektiği için kendisi için oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi. Fırat, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin iptal edileceğini düşündüğünü kaydetti.
Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.