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Son dakika: Testi pozitif çıktı intihar etti! Son dakika: Testi pozitif çıktı intihar etti! Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, ardında bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi.

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması Milli futbolcumuz Arda Turan, Galatasaray'a transferi hakkında, "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi" dedi.

Sırp forvete 'korona' cezası Sırp forvete 'korona' cezası Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Futbol camiasına iyi haber! Koronayı yendiler Futbol camiasına iyi haber! Koronayı yendiler İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif çıktı.

Galatasaray'a çifte paket: Onyekuru ve Donk... Galatasaray'a çifte paket: Onyekuru ve Donk... Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.

Engin Fırat'tan Fenerbahçe açıklaması Engin Fırat'tan Fenerbahçe açıklaması Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Fenerbahçe'nin şu an başarıya gitmesi gerektiği için kendisi için oldukça ilgi çekici olduğunu söyledi. Fırat, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin iptal edileceğini düşündüğünü kaydetti.