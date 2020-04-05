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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 22:36
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 22:37

Sırp forvete 'korona' cezası

Sırp forvete 'korona' cezası

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Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet, başkent Belgrad'da sokağa çıkma yasağını deldiği için mahkemece suçlu bulundu.

Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için gözaltına alınmıştı.

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Sırp forvete 'korona' cezası
Sırp forvete 'korona' cezası

Sırp forvete 'korona' cezası

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

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