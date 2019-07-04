Sinan Gümüş'ün ardından Yunus Akgün de İtalya'nın yolunu tutacak

G.Saray'la mukavelesi sona eren Sinan Gümüş, Genoa ile anlaşırken sarı-kırmızılı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi olan 18 yaşındaki Yunus Akgün'ü de Roma ve Lazio istiyor.

Roma, oyuncu için 4 milyon Euro artı 2 milyon Euro'luk bonus içeren bir teklif sunmuştu. Lazio ile olan pazarlıklar ise sürüyor. Bu transfer gerçekleşirse Yunus İtalya'da forma giyen 5. Türk oyuncu olacak.

Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden Merih Demiral, Başakşehir'den Roma'ya giden Cengiz Ünder ve Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu Serie A'daki diğer Türkler.

(Sabah)