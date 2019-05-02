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Sinan Gümüş Trabzonspor'la görüşüyor

Sinan Gümüş Trabzonspor'la görüşüyor

Galatasaray’ın gözden çıkardığı Sinan Gümüş, Trabzonspor’la transfer görüşmesi yapıyor.

Galatasaray'la sezon sonunda yollarını ayıracak Sinan Gümüş, Trabzonspor'la masaya oturdu. Menajeri aracılığıyla bir görüşme gerçekleştiren 25 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin önerdiği 2+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakıyor. Bonservisi elinde olan Sinan'a imza parası ödemeyecek Karadeniz ekibi, oyuncuya performansa dayalı artış gösteren bir teklif etti. Düşünmek için süre isteyen Sinan, iki kanatta ve forvette görev yapabiliyor. 1.79 boyundaki yıldız, Cimbom ile 113 maça çıktı (5221 dakika), 32 gol atıp 16 da asist yaptı.

(Fotomaç)

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