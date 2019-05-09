Sinan Gümüş sezon biter bitmez Genoa'ya imza atacak

Galatasaray’a 2014 yılında Stuttgart'tan transfer olan Gümüş, Genoa'nın teknik direktörü Cesare Prandelli'yle sarı kırmızılı kulüpte birlikte çalışmıştı.

Sinan için daha önce, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edilmişti.

Golcü oyuncu, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 27 maçta 4 gol attı, 3 asist kaydetti.

(TRT Spor)