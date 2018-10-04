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Sinan Gümüş: İlk yarıda 4-5 net pozisyonumuz vardı

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Galatasaray'da Sinan Gümüş, Porto maçının ardından konuştu.

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Galatasaray'ın Porto'ya 1-0 mağlup olduğu mücadelede net pozisyonlardan yararlanamayan Sinan Gümüş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Hatalardan ders çıkaracaklarını söyleyen Sinan, "Çok üzücü bir olay. Deplasmanda bu kadar pozisyona girip puan alamamak bizi baya üzdü. İlk yarıda 4-5 net pozisyonumuz vardı. Onları atsak 3 puan ile döneceğiz. Burası Şampiyonlar Ligi. Atamazsanız 1 puan bile alamıyorsunuz. Hatalarımızdan ders çıkartıp bundan sonraki maçlardan 3 puan almak istiyoruz." dedi.

(Sporx)

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