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Sinan Gümüş, Genoa'ya imza attı

Sinan Gümüş, Genoa'ya imza attı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, İtalya Serie A takımlarından Genoa ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu.

İtalyan basını, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberde, Genoa'nın 25 yaşındaki Sinan Gümüş ile her konuda anlaştığını ilan etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Haberde, 5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan Gümüş'ün, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.

(Sporx)

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