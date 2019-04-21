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  3. Sinan Engin'den Abdullah Avcı iddiası! 'Fenerbahçe ilgileniyor'

Sinan Engin'den Abdullah Avcı iddiası! 'Fenerbahçe ilgileniyor'

Sinan Engin'den Abdullah Avcı iddiası! 'Fenerbahçe ilgileniyor'

Sinan Engin: "Fenerbahçe'nin gündeminde Abdullah Avcı var" dedi.

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Futbol yorumcusu Sinan Engin, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile "ilk 10" garantili bir sözleşmesi olduğunu ve sarı-lacivertli kulübün gündeminde Abdullah Avcı'nın da olduğunu iddia etti.

Engin'in konu hakkındaki sözleri şu şekilde; "Beşiktaş'ın birinci hedefi Abdullah Avcı ama Fenerbahç de Abdullah Avcı'yı istiyor, benim bildiğim bu. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe için çok uğraşıyor, mücadele ediyor, savaşıyor, para veriyor, sağdan soldan para topluyor ama şu transferleri bilenler yapsın ya da bildik oyuncu alın. Fenerbahçei Abdullah Avcı'ya göz kırpıyor. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, Fenerbahçe ilk 10'a girerse devam edecek. Ersun Yanal'dan önce de Fenerbahçe Yönetimi'nin Avcı'yı istediğini biliyorduk" dedi.

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