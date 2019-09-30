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  3. Sinan Engin'den Abdullah Avcı iddiası: Devre arasına kadar devam eder

Sinan Engin'den Abdullah Avcı iddiası: Devre arasına kadar devam eder

Sinan Engin'den Abdullah Avcı iddiası: Devre arasına kadar devam eder

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın devre arasına kadar Abdullah Avcı ile yola devam edeceğini iddia etti.

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın devre arasına kadar Abdullah Avcı ile yola devam edeceğini iddia etti. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'da açıklamalarda bulunan Sinan Engin, "Abdullah Avcı'ya şu an operasyon yapılmaz. En azından devre arasına kadar gider. Bu kariyerdeki Abdullah Avcı zaten istifa etmez. Bu sezonu bitirmeli. Sergen Yalçın gelsin deniyor ama şu ortamda Sergen'i de Beşiktaş'ı da bitirirsiniz." ifadelerini kullandı.

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