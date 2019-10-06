Sinan Engin: Fatih Terim bugün itibariyle lige başlamıştır, favorim Galatasaray

Süper Lig'de Galatasaray ile Gençlerbirliği'nin 0-0 berabere kaldığı maçı sonrasında Sinan Engin'den çarpıcı yorumlar geldi.

"ŞAMPİYONLUK FAVORİM GALATASARAY"

Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarını değerlendiren Sinan Engin, "Fatih Terim bugün itibariyle lige başlamıştır. Mekanın sahibi geri geldi diyorlar ya. Benim bir numaralı şampiyonluk favorim Galatasaray'dır." dedi.

"POZİSYON NET PENALTIDIR"

Galatasaray'ın son bölümde penaltı beklediği pozisyonu da yorumlayan Sinan Engin, "Belhanda'nın pozisyonu net penaltıdır ama Belhanda antipatik olduğu için hakem vermemiştir. Hakemler de insan. Mariano'nun pozisyonu da kırmızı karttır" şeklinde konuştu.