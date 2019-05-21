Sinan Engin: 3 üst düzey transferle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde final oynar
Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programının yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynayabileceğini söyledi.
Sinan Engin, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağını söyledi.
Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Galatasaray'ın Avrupa'da final oynayacağını iddia etti.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL YAPABİLİR"
Sinan Engin, "Galatasaray, 3 üst düzey transfer yaparsa Şampiyonlar Ligi'nde final yapabilir. Bugün Barcelona gelsin, bu Galatasaray'ı Türk Telekom'da yenemez. Tarihe not düşün. Lig şampiyonu olacaklarını da tahmin etmiştim" dedi.