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Simon Kjaer ve 15 milyon euro

Simon Kjaer ve 15 milyon euro

İspanyol ekibi Sevilla, Eljif Elmas için Kanarya’ya Simon Kjaer artı 15 milyon euroluk bir teklif sundu. A.Madrid, Tottenham, Milan, Napoli, Lazio ve Inter de 19 yaşındaki genç yıldızla yakından ilgileniyor.

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN 19 yaşındaki genç yıldızı Eljif Elmas’ı isteyen takımların arasına La Liga ekiplerinden Sevilla da girdi. İspanyol ekibi, Sarı-Lacivertliler’e flaş bir teklifte bulundu. Sevilla yetkilileri genç futbolcu için 15 milyon euro ve eski stoperi Kjaer’i Fenerbahçe’ye önerdi. Stoper arayışı içinde olan Sarı-Lacivertli yönetim, Sevilla’nın teklifini değerlendirmeye aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın vereceği karara göre İspanyol ekibine bir geri dönüş yapılacak. Ersun Yanal’ın teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

23 MiLYON EURO iSTiYORLAR

Eljif’i Atletico Madrid, Tottenham, Milan, Napoli, Lazio ve Inter gibi üst düzey kulüpler de istiyor. 2017 yılında Rabotnicki takımından 180 bin euro karşılığında F.Bahçe’ye gelen 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü ile ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu kontratta ‘23 milyon euroya serbest kalır’ maddesi de bulunuyor. Sarı-Lacivertliler de Eljif Elmas’ı bu seviyelere satmak istiyor. Genç oyuncu ise kariyerine üst düzey bir Avrupa takımında devam etmek istiyor. Bu kararını yönetimle paylaştı.

NAPOLi’NİN iLGiSi DOĞRU

İtalyan basınından Tuttomercatoweb sitesine konuşan Eljif Elmas’ın İtalya’daki temsilcisi George Gardi, “Napoli’nin ilgisi olduğu doğru. Bize ulaşan takımlar arasında en az dört büyük İtalyan var. Eljif, Ali Koç’un başkanlık yaptığı büyük bir kulüpte oynuyor. Karşılıklı anlaşmaların ardından Eljif Elmas’ın transferi kısa süre içinde açıklanacaktır” ifadelerini kullandı.  Elmas, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 karşılaşmada 4 gol attı. Genç oyuncu tüm gollerini de lig karşılaşmalarında attı.

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