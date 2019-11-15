Simon Kjaer isyanı! Fenerbahçe beklemede

Fenerbahçe’nin eski yıldızı, sürpriz bir şekilde yeniden transfer gündemine geldi. Sarı-Lacivertliler, Simon Kjaer için yaz aylarında girişimde bulunsa da Sevilla, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Atalanta’ya kiraladı.

Kanarya da yıldız futbolcunun Danimarka Milli Takımı’ndan arkadaşı Zanka’yı aldı. Ancak Kjaer’le ilgili son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Volkan Demirel, geçtiğimiz hafta İtalya’ya giderek Sampdoria-Atalanta maçını izlemişti. Çizme basını, Volkan’ın burada, eski takım arkadaşı Kjaer ile transfer görüşmesi yaptığını yazmıştı. Bu ziyaretten kısa süre sonra, yıldız futbolcu Atalanta’ya isyan bayrağı açtı!

‘Sabırsızlanıyorum’

Danimarka basınına açıklamalarda bulunan Simon Kjaer, “Son 3 maçta oynatılmadım. Sakatlık sorunum yok, iyi hissediyorum. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Bunu teknik direktörümüz de (Gasperini) biliyor. Hocamız 3’lü savunma oynatıyor. Ben bu sistemi daha önce tecrübe etmedim. Ancak Atalanta’ya oynamak için geldim ve ne yazık ki istediğim şansı bulamıyorum” diye konuştu. Kjaer’in İtalyan ekibiyle sözleşmesini fesh etme ihtimali olduğu kaydedildi. Bu gerçekleşirse, Fenerbahçe Ocak ayında yeniden devreye girebilir!

Rami gidebilir

Fenerbahçe’nin stoper hattında Zanka, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Adil Rami var. Serdar çok iyi bir form yakalasa da sakatlığa yatkın bir oyuncu. Sadık ise beklentilerin altında kaldı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Rami de Ocak’ta gidebilir.

(Fanatik)