Şili, Kolombiya'yı saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi

Copa America 2019 çeyrek final maçında Şili ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Arena Corinthians'ta oynanan mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Şili kazandı.

Şili, 90 dakika içerisinde 2 kez fileleri havalandırdı ancak VAR uyarısıyla goller geçerlilik kazanmadı. 17. dakikada Charles Aranguiz'in attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 71. dakikada ise Arturo Vidal fileleri havalandırdı ancak gelen uyarısı sonrası maçın Arjantinli hakemi Nestor Pitana, VAR ekranına gitti. Hakem, gol öncesi elle oynama gerekçesiyle Şili'nin bu golünü geçerli saymadı.

90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltı atışlarına geçildi. Kolombiya'da James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado ve Yerry Mina ilk 4 penaltıda hata yapmadı. Şili'de ise Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar ve Charles Aranguiz fileleri havalandırdı.

Kolombiya'da 5. penaltının başına William Tesillo geçti ve topu kalenin solundan auta attı. Son penaltı için beyaz noktaya gelen Alexis Sanchez hata yapmadı ve Şili yarı finale yükseldi.

Son iki Copa America'nın şampiyonu Şili, böylece 1987, 1991, 1999 ve 2016'nın ardından bir kez daha Kolombiya'yı mağlup ederek tur atlama geleneğini sürdürdü.

Şili'nin yarı finaldeki rakibi Uruguay ile Peru arasındaki maçın ardından belli olacak.

(Sporx)