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Şili, Copa America'ya çok farklı bir başlangıç yaptı

Şili, Copa America'ya çok farklı bir başlangıç yaptı

Copa America C Grubu ilk hafta maçında son 2 turnuvanın şampiyonu Şili, özel davetle turnuvaya gelen Asya Kupası finalisti Japonya'yı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Sao Paulo'da oynanan maçta Şili rakibi Japonya'yı farklı yendi. Şili'nin golleri 41. dakikada  Erick Pulgar, 54. ve 83. dakikalarda Eduardo Vargas ve 82. dakikada Alexis Sanchez'den geldi.

Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Alexis Sanchez maçın adamı seçildi. 

Fenerbahçe forması giyen Mauricio Isla 90 dakika sahada kaldı ve 54. dakikada Eduardo Vargas'ın attığı golde asist yaptı. Beşiktaşlı Gary Medel de 90 dakika sahada kalan isim oldu.

Bu sonuçla Şili 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Copa America'da heyecan A Grubu'nda oynanacak 2 karşılaşma ile devam edecek. Bu gece 00.30'da Bolivya ile Peru karşı karşıya gelecek. 03.30'da ise ev sahibi Brezilya, Venezuela ile karşılaşacak.

(TRT Spor)

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