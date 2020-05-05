Şike yapan tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı

Teniste Dürüstlük Biriminden (TIU) yapılan açıklamada, Youssef Hossam'a, 2015-2019 yılları arasında 21 kez kuralları ihlal ettiği için ömür boyu men cezası verildiği duyuruldu.
Mısırlı tenisçinin, 8 karşılaşmada şike yapma, 6 karşılaşmada bahis oynama, 2 karşılaşmada rakibinin tam performans göstermemesini sağlama, 3 kez yolsuzluk yapma ve TIU'nun açtığı 2 davada da iş birliğinden kaçınma olmak üzere 21 ihlalde bulunduğu belirtildi.
Hossam, geçen yıl mayıs ayında şike davasından dolayı geçici uzaklaştırma almıştı.
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