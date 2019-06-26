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  3. Shinji Kagawa için Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion da devrede

Shinji Kagawa için Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion da devrede

Shinji Kagawa için Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion da devrede

Beşiktaş’ın Kagawa girişimleri sürerken West Bromwich Albion'un başına geçen Slaven Bilic’in de oyuncunun peşinde olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ''Kagawa ile gelecek sezon da birlikte olmak istiyoruz'' açıklamasının ardından transferde siyah beyazlı ekibe tanıdık bir engel çıktı.

İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'un başına geçen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in Japon futbolcunun transfer edilmesi için yönetime rapor sunduğu belirtildi.

TEKRAR İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTEMİYOR

Ancak İngiltere'de geçmiş yıllarda Manchester United deneyimi yaşayan ve başarısız olan Kagawa'nın tekrar İngiltere'ye dönmek istemediği kaydedildi. Japon futbolcu, kariyerine büyük ihtimalle ya İspanya ya da Beşiktaş'ta devam edecek.

(Sporx)

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