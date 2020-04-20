Sheffield United, Marcao transferini koronavirüs sebebiyle askıya aldı

Premier Lig ekibi Sheffield United'ın sezon sonu için Galatasaray'ın kapısını çalıp Marcao'yu talep edeceği ancak koronavirüs nedeniyle iptal olduğu öğrenildi.
İngiliz temsilcisinin 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı ancak salgın yüzünden gelirlerin tıkanması sebebiyle de transferin askıya alındığı kaydedildi.
Brezilyalı solak stoper Ocak 2019'da Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya alınmıştı.
(Takvim)
Simovic 35 yıllık Türk vatandaşlığı hayalinin gerçekleştiğini AKŞAM'a açıkladı... Galatasaray'ın 8 yılına damga vurmuş Karadağlı file bekçisi, “Geçen sene Türk vatandaşı oldum. Türk vatandaşı olarak adım Ergun Gürsoy oldu. Ergun abiyi çok seviyorum. Türkiye'de bana çok yardımcı oldu” dedi.
Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.
Antalya, liglere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa liglerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bilindiği gibi UEFA da Şampiyonlar Ligi'ni 8'li final olarak İstanbul'da oynatmayı düşünüyor.
Ergun Gürsoy: “Zoran Simovic'in ismimi kullanması çok güzel bir duygu. İyi çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Cumhurbaşkanı, Sırbistan ziyaretinde Simovic'e yakınlık göstermiş, sohbet etmişler. Bakan da konuya ilgi gösterdi. Sorun çözüldü.”
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.
Feyenoord'la sözleşme uzatma hazırlığı yapan Dick Advocaat, transfer politikasını belirledi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Trezeguet'de olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, Ligue 1'den iki kulübün Mısırlı yıldızı istediğini yazdı.