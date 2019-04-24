Shane Long'un 7. saniyede attığı gol İngiltere Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Ligi'ndeki erteleme maçında Watford, Southampton'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk düdüğünün ardından paslaşmaya başlayan ev sahibi topu kaptırınca araya giren Shane Long, kaleciyi de aşırtarak yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırdı!

7. saniyede gelen bu gol, Shane Long'u tarihe geçirdi! Yıldız futbolcu, 9 saniye ile rekoru elinde bulunduran Ledley King’i geçti ve Premier Lig tarihinin en erken golünü kaydetti.

Premier Lig'in en erken golleri şöyle:

1 – Shane Long – (7.69 saniye)

2- Ledley King – 9.82 saniye

3- Alan Shearer – 10.52 saniye

4- Christian Eriksen (10.54 saniye)