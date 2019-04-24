Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8649
  • 6,5805
  • 240.103
  • 96.406
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Shane Long'un 7. saniyede attığı gol İngiltere Premier Lig tarihine geçti

Shane Long'un 7. saniyede attığı gol İngiltere Premier Lig tarihine geçti

Shane Long'un 7. saniyede attığı gol İngiltere Premier Lig tarihine geçti

Watford’un Southampton'ı ağırladığı maçta konuk ekibin forveti Shane Long, 7. saniyede attığı golle İngiltere Premier Lig tarihine geçti.

x

İngiltere Premier Ligi'ndeki erteleme maçında Watford, Southampton'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk düdüğünün ardından paslaşmaya başlayan ev sahibi topu kaptırınca araya giren Shane Long, kaleciyi de aşırtarak yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırdı!

7. saniyede gelen bu gol, Shane Long'u tarihe geçirdi! Yıldız futbolcu, 9 saniye ile rekoru elinde bulunduran Ledley King’i geçti ve Premier Lig tarihinin en erken golünü kaydetti.

Premier Lig'in en erken golleri şöyle:

1 – Shane Long – (7.69 saniye)

2- Ledley King – 9.82 saniye

3- Alan Shearer – 10.52 saniye

4- Christian Eriksen (10.54 saniye)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu teh

Motosikletin üzerine yatarak yarış yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilosu 6 bin liradan satılıyor, siparişlere yetişemiyorlar

Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi