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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 12:41
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 12:43

Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı

Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı başvurusunun onaylandığını duyurdu. Larkin artık Ay-Yıldızlı forma için ter dökebilecek.

Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı’nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.

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