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Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Shane Larkin’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında Shane Larkin’in 12 Dev Adam forması giymesi hakkında  ”Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz”  açıklamasını yapmıştı.

Amerikalı oyuncu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamalarına cevap verdi.

Larkin kişisel twitter adresinden “Benimle ilgili nazik düşüncelerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” yazdı.

EuroLeague’de bu sezon sayı kralı olan Larkin, sezon başında Türkiye Milli Takımı’nda oynamak istediğini söylemişti


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