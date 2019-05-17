Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0476
  • 6,7555
  • 248.081
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Shane Larkin, Final Four rekoru kırdı!

Shane Larkin, Final Four rekoru kırdı!

Shane Larkin, Final Four rekoru kırdı!

Anadolu Efes'in Birleşik Amerikalı yıldızı Shane Larkin, Fenerbahçe Beko'ya karşı gösterdiği performansla Final Four verimlilik rekoru kırdı.

Shane Larkin, 30.5 dakika parkede kaldı ve 30 sayıya ulaştı. Amerikalı oyun kurucu, 5'te 4 ikilik, 9'da 5 üçlük ve 8'de 7 serbest atış ile oldukça verimli bir şut performansı sergiledi.

Shane Larkin, 7 ribaunt ile Bryant Dunston'ın ardından en çok ribaunt alan ikinci oyuncu oldu. 7 asist ile takımını da maçın içine katan Larkin, sadece 2 top kaybı yaparak iyi bir rasyo yakaladı. Savunmada da agresif olan Larkin, 2 top çaldı.

Amerikalı yıldız, toplam 43 verimlilik puanına ulaşarak EuroLeague Final Four rekoru kırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Gurur Aydoğan açıkladı! Ayrıldık
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları
Karasineklerin kanat çırparken çıkardığı ses hangi notaya karşılık gelir? Tahinin ana maddesi nedir?

Bugün Eminönü´ndeyiz!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da salyangoz zehri dehşeti

Elinde silahla intihara kalkışan cezaevi firarisi, 8 saatte ikna edildi