Shane Larkin, Final Four rekoru kırdı!
Anadolu Efes'in Birleşik Amerikalı yıldızı Shane Larkin, Fenerbahçe Beko'ya karşı gösterdiği performansla Final Four verimlilik rekoru kırdı.
Shane Larkin, 30.5 dakika parkede kaldı ve 30 sayıya ulaştı. Amerikalı oyun kurucu, 5'te 4 ikilik, 9'da 5 üçlük ve 8'de 7 serbest atış ile oldukça verimli bir şut performansı sergiledi.
Shane Larkin, 7 ribaunt ile Bryant Dunston'ın ardından en çok ribaunt alan ikinci oyuncu oldu. 7 asist ile takımını da maçın içine katan Larkin, sadece 2 top kaybı yaparak iyi bir rasyo yakaladı. Savunmada da agresif olan Larkin, 2 top çaldı.
Amerikalı yıldız, toplam 43 verimlilik puanına ulaşarak EuroLeague Final Four rekoru kırdı.