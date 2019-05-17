Shane Larkin, Final Four rekoru kırdı!

Shane Larkin, 30.5 dakika parkede kaldı ve 30 sayıya ulaştı. Amerikalı oyun kurucu, 5'te 4 ikilik, 9'da 5 üçlük ve 8'de 7 serbest atış ile oldukça verimli bir şut performansı sergiledi.

Shane Larkin, 7 ribaunt ile Bryant Dunston'ın ardından en çok ribaunt alan ikinci oyuncu oldu. 7 asist ile takımını da maçın içine katan Larkin, sadece 2 top kaybı yaparak iyi bir rasyo yakaladı. Savunmada da agresif olan Larkin, 2 top çaldı.

Amerikalı yıldız, toplam 43 verimlilik puanına ulaşarak EuroLeague Final Four rekoru kırdı.