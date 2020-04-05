Sezon iptal edilecek mi? UEFA Başkanı açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun tamamen iptal edilip edilmeyeceği soruldu, Avrupa futbolunun patronu bakın ne yanıt verdi.

Koronavirüs krizi nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi süren kendi turnuvalarını bitirebilme çareleri arayan UEFA'nın kulüpler ve federasyonlara yazdığı tehditkar mektup gündeme damgasını vurmuştu. Alman ZDF Televizyonu Spor Muhabiri Markus Harm, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Skype aracılığı ile bir röportaj yaptı.

Cumartesi gecesi das aktuelle Sport Studio programında yayınlanan röportajın ayrıntıları şu şekilde:

- Şu andaki durum UEFA için ne derece komplike. Her şeyden önce finansal olarak?

Gerçekten çok özel bir durum ile karşı karşıyayız. Çözmeye çalıştığımız çok sayıda problem var. Ancak şu anda kasamızda 600 Milyon Euro bir para var ve bunu kullanmak zorundayız. Her şeyden önce ülke federasyonları ve UEFA'nın diğer fonksiyonları için.

"SAĞLIK RİSKE EDİLİYORSA BENİM İÇİN YANLIŞ OLUR"



- Bundesliga en geç mayısın ikinci haftası lige yeniden başlamak istiyor. Bunun için düşünceniz ne?

- Oyuncuların sağlığının ön planda olduğu her yol doğrudur. Bu Bundesliga'nın kendi kararı. Eğer sezonu seyircili tamamlayalım diyerek oyuncuların, tüm aktörlerin yani antrenörler, hakemler, bir maçta kim görev yapıyorsa onların sağlığı riske edilirse bu benim için yanlış olur.

- FFP için ne diyorsunuz. Örneğin Bundesliga 1 yıl süreyle lisans şartlarını askıya aldı. Bu UEFA için de doğru adım olabilir mi?

- Evet, bu kesinlikle bizim için de iyi bir düşünce. Çok sayıda kulüp finansal zorluklar yaşarken bizim de esnek olmamız gerekiyor. Çünkü şu anda FFP şartlarını yerine getirmeleri zor. Biz de şimdilik bunu askıya alıp sezonun bitmesini bekleyeceğiz. Ama Almanya'da yapılanı kendimiz için de opsiyon olarak tutuyoruz.

SEZONUN OYNANMAMA İHTİMALİ VAR MI?



- Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için somut planlarınız neler?

- Bu korkunç durumun nasıl gelişeceğini bekleyip görmeliyiz. Futbol taraftarsız ve taraftarlı aynı şey değil. Ancak yine de seyircisiz de oynayıp en azından televizyondan yayınlamak hiç olmamasından iyidir. Bu da insanların evine pozitif enerji getirebilir. Ama bu Temmuz, Ağustos gibi olmalı. Eylül veya ekimde artık bunu tamamlayamayız.

- Sezonun tamamen iptal edilmesi düşünülebilir mi?

- Eğer yetkililer oynamamıza izin vermezse oynayamayız.

"GELECEK SEZON KUPALARA KATILIMLARINI RİSKE ETTİKLERİNİ SÖYLEMELİYİM"



- Belçika'da ligin bitirilmesine karar verildi. Bununla ilgili düşünceniz nedir?

- Bunun doğru bir adım olduğunu düşünmüyorum. Dayanışma tek yönlü bir yol değil. Önce yardım isteyip sonra o anda bana böyle uygun deyip kendi başına karar vermek olmaz. Belçika ve şu sıralarda onlar gibi düşünenlerin gelecek sezon kupalara katılımlarını riske ettiklerini söylemeliyim.

- FIFA'nın 2,7 Milyar Euro'luk yardım paketi konusundaki açıklamasına ne diyorsunuz?

- FIFA'nın açıklaması acil olarak paraya ihtiyaç duyanlar için yapılmış bir açıklama. Bizim de kimin ne kadar alacağı konusunda Fifa finansa departmanına onay vermemiz gerekiyormuş. Bu hem bana hem de bazılarına biraz garip geldi. Bu paraların nereye akacağını kimse kontrol edemez. Bunun için çok katı kurallar gerekiyor ve bu da sadece Fifa finans departmanına bırakılamaz. Bu çok basit düşünülmüş.

Bu röportaj sonrasında programda, Ceferin ve Belçika Futbol Federasyonu'nun dün görüştüğü ve yapıcı bir çözüm için anlaşmaya yakın oldukları haberi yer aldı.

Ajansspor