Sezon boyunca 'Şampiyon biz olacağız' diyen Ersun Yanal, 5 haftada tepetaklak oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ikinci dönemi başarısızlıkla sonuçlandı.

Sarı-lacivertli futbol takımını ilk kez 2013-2014'te çalıştıran ve söz konusu sezonu şampiyonlukla taçlandıran tecrübeli teknik adam, ikinci döneminde ise beklentilerin çok altında kaldı.

Başkan Ali Koç yönetiminde oldukça kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe'de, 2018-2019 sezonunun 16. haftasında Ersun Yanal 2. kez takımın başına getirildi.

Sarı-lacivertli taraftarların yoğun isteğiyle göreve gelen Yanal, 15. haftasında 17. sırada aldığı Fenerbahçe'yi, sezon sonunda ancak 6'ncılığa taşıyabildi.

- İddiasını ortaya koydu

Ersun Yanal, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamalarla iddiasını ortaya koydu.

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Ersun Yanal, her fırsatta bu periyodu zirvede tamamlayacaklarına olan inancını vurguladı.

Yanal, özellikle sezon öncesi, "Şampiyon biz olacağız, diğer takımlar kendi aralarında sıralamayı belirlesin." açıklamasıyla uzun süre konuşuldu.

- Sezona iyi başladı

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe ile 2019-2020 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans gösterse de zirveden hiç uzaklaşmayan sarı-lacivertliler, devre arasına ise 4. sırada girdi.

İkinci yarıya üst üste 2 galibiyetle başlayan ve 19. haftayı lider Demir Grup Sivasspor'un ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 20. haftadaki Trabzonspor maçıyla düşüşe geçti.

- Beş haftada tepetaklak

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sonu, yapılan son 5 lig maçıyla geldi.

Sarı-lacivertliler, ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor (1-2) mağlubiyetiyle başlayan süreçte 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi.

Kadıköy'de alınan Aytemiz Alanyaspor (1-1) beraberliği ve deplasmandaki MKE Ankaragücü (1-2) yenilgisiyle devam eden düşüş, Galatasaray derbisinin önemini daha da artırdı.

Fenerbahçe'nin 23. haftada Kadıköy'de Galatasaray'a karşı yaşadığı mağlubiyet, Ersun Yanal döneminin sonunu getirdi. Sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de yaklaşık 15 yıl sonra derbi kaybetti.

Kadıköy'deki son derbi yenilgisini Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, 15 yılı aşkın bir süre sonra bu kez Galatasaray'a kaybetti ve derbilerdeki namağlup unvanını Yanal ile yitirdi.

Fenerbahçe, bu yenilgiyle Galatasaray'a karşı ise 20 yılı aşkın bir süre sonra sahasında boyun eğdi. Söz konusu derbiye kadar rakibine sahasında 23 maç yenilmeyen Fenerbahçe'de bu üstünlüğün de sona ermesi, taraftarları fazlasıyla üzdü.

Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinde büyük emeği olan sarı-lacivertli taraftarlar, bu mücadelenin ardından teknik direktörlerini istifaya davet etti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçteki son maçında ise rakip sahada Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

- Yanal ile 55 resmi maç

Yanal, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 55 resmi müsabakada yer aldı. Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 15 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarının belli bölümlerini kapsayan söz konusu dönemde tecrübeli teknik adam 43 lig, 10 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçında takımın başında görev yaptı.

Fenerbahçe takımı, Yanal'ın ikinci döneminde çıktığı 43 lig maçında, 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertlilerin başında 2 sezonda 10 maça çıkan Ersun Yanal, bu karşılaşmalardan ise 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Yanal, Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 maça çıktı. Son 32 turunda Rusya'nın Zenit takımıyla eşleşen Ersun Yanal idaresindeki Fenerbahçe, rakibini içerde 1-0 yenmesine karşın deplasmanda 3-1 kaybederek kupanın dışında kaldı.