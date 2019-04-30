Seyit Mehmet Özkan: Bizim misyonumuz bu toprakların çocuğunu yetiştirmek

İzmir Ekonomi Üniversitesinin bahar şenlikleri kapsamında Futbol Gelişim Zirvesi adıyla panel düzenlendi.

Panelin katılımcılarından Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, burada yaptığı konuşmada, yabancı futbolcu almak yerine kendi öz kaynaklarıyla genç futbolcu yetiştirmek felsefesini benimsediklerini belirtti.

Ajax ve Athletic Bilbao karışımı bir model izlediklerini vurgulayan Özkan, "Hedefimiz 2023’te altyapısı tamamen bizden yetişmiş bir takım oluşturmak. Athletic Bilbao bunu 3,5 milyonluk şehirde yapabiliyorsa, 10 milyon nüfuslu Ege’de neden bunu biz başarmayalım?" şeklinde konuştu.

"Her çocuk, her sporcu, başka bir dünya." diyen Özkan, şunları kaydetti:

"Makine değil ki çocuklar alıp makineye koyup seri üretim yapalım. Çocukların önce bu işin bir meslek olduğunu anlamasını istiyoruz. Altınordu'nun tek bir misyonu var o da bu toprakların çocuklarını yetiştirerek onları Avrupa'da değerlendirmek. Bu yüzden Süper Lig yolunda herkese sıramızı verebiliriz. Türk futbolunda meslek anlamı ve koordinasyon zayıf. Futbolda kimse kendine yatırım yapmıyor, o yüzden ben kendime Don Kişot diyorum."

Mehmet Sepil: "Yabancı oyuncu tartışması gündem olmaktan çıkmalı"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de İzmir takımlarıyla başarıyı paylaşmak istediklerini belirterek, "Doğduğumuz yerin takımına sahip çıkarak İstanbul kompleksinden kurtulmamız gerekiyor. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki, insanlar kendi doğduğu şehrin takımını tutmasın." ifadelerini kullandı.

Sepil, Medipol Başakşehir galibiyetiyle yakaladıkları havayı iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki 4 maçta futbolcular ve biz elimizde, kanımız canımız ne varsa dökeceğiz." dedi.

Yabancı oyuncu düzenlemesiyle ilgili soruya yanıt veren Sepil, bu tartışmaların Türkiye'nin gündeminden çıkması gerektiğini söyledi. Gönlünün Türk oyunculardan yana olduğunu dile getiren Sepil, şöyle devam etti:

"Maçlarda Türk oyuncu oynatılmamasının sebebi ne Türklerin kasıdır, ne de Ege Bölgesi'dir. Sadece Türk futbolunun yapısıdır, onları oynatmayan hocalardır. Siz teknik direktörünüzü 7 haftada 5 mağlubiyet aldığında gönderiyorsanız, o da yabancı oyuncu oynatır."

Ekmekçioğlu: "İzmirliler olarak bir şeyleri aşmışız"

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da İzmir kulüpleri olarak ortak hareket etmek için bir protokol imzaladıklarını ve İzmir takımlarının birbirlerini destekledikçe daha da güçleneceğini söyledi.

Bir şeyler başarmak için sadece sahanın içinde olmanın yetersiz kaldığını ifade eden Ekmekçioğlu, "Yönetim, lobi ve siyaset gibi alanlarda, her anlamda birlikte olmamız gerekiyor. İzmir futbolu için sen, ben yok, biz var. Geçen seneki Gümüşhane maçında tribünlerde her takımın formasını giymiş taraftar vardı. Bu görüntü çok mutluluk verici. Bu demek oluyor ki, biz İzmirliler olarak bir şeyleri aşmışız." şeklinde görüş belirtti.

Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, yaptıkları işin kolay olmadığını söyledi.

Kendisini yöneticilik yapmaya motive eden şeyin formaya olan saygısı ve sevgisi olduğunu anlatan Büyükkarcı, "Yeri geliyor cebimizden harcıyoruz, en ufak başarısızlıkta küfür yiyoruz." yorumunda bulundu.