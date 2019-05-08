Seyfi hakettiği şampiyonluğa kavuştu

Marmaris'te 5 Mayıs Pazar günü İçmeler Sahili'nde gerçekleşen 1500 metre yarışında kadın ve erkek sporcular, hem kendi yaş kategorilerinde hem de genel klasmanda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmada 11- 13 yaş grubunda yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, çekişmeli geçen parkuru tüm sporcuların önünde tamamlayıp sudan birinci çıktı. Bu sırada 40- 44 yaş kategorisinde yarışan, Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal genel klasmanda rakibi olan Seyfi Diker'e çarparak düşürdü. Tolga Öcal hem kendi yaş kategorisinde hem de erkekler genel klasmanında birinci oldu. Gözyaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez kendisini yere bırakan Seyfi Diker ise genel klasmanda erkeklerde ikinci, kendi yaş grubunda ise birinci oldu. Diker, olayın ardından sağlık kabinine götürüldü.

Yarışı 22.03'lük derecesiyle tamamlayan Öcal, madalya törenini beklerken hakemler sporcuyu hareketinden dolayı diskalifiye ederek 22.58'le aynı yaş kategorisinde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti. Seyfi Diker'in ise hakem kararıyla derecesi 22.01 olarak belirlendi. Diker, hem kendi kategorisinde, hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı erkekler genel klasmanında şampiyon ilan edildi.

Yarışa ferdi olarak, 30- 34 yaş kadınlar kategorisinde katılan Ukraynalı Iryna Bolshakova ise kadınlar genel klasmanda birinciliği elde etti.

GÖZLÜĞÜNÜN BUĞULU OLMASI NEDENİYLE GÖRMEMİŞ

Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı bulup, tepki çekince açıklama yapan eski milli yüzücü Tolga Öcal, havanın kapalı, gözlüğünün buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini, çarptığını fark etmediğini iddia etti. Öcal, yarış sonrası Diker'le çekilen fotoğrafını da paylaştı.

AQUAMASTERS'TAN AÇIKLAMA

Organizasyonu düzenleyen Aquamasters de konuya ilişkin açıklama yaptı. Aquamasters Yönetim Kurulu'nca yapılan açıklamada, bu yıl 10'uncusu düzenlenen organizasyonda böyle bir olayın ilk kez yaşandığı belirtildi. Tolga Öcal'ın yarışma talimatlarının 8'inci ve 9'uncu maddesi uyarınca bitiş anında centilmenliğe aykırı davranışta bulunduğu tespit edilerek diskalifiye edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bilindiği üzere şampiyona etapları farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilmektedir. 1500 metre açık su yüzme şampiyonasına 11-13 yaş kategorisinde katılan 2006 doğumlu genç sporcu Seyfi Diker parkuru başarıyla ilk sırada tamamlamış ve şampiyonanın hemen sonrasında ödül töreninde altın madalyasını almıştır. Genç sporcumuzu kutlar, başarılarının devamını dileriz. 1500 metre açık su yüzme şampiyonasına 40-44 yaş kategorisinde katılan Tolga Öcal müsabakalarımızı yöneten hakem kurulunun değerlendirmesi sonucunda şampiyonamızın yarışma talimatlarının 8'inci ve 9'uncu maddesi uyarınca bitiş anında centilmenliğe aykırı davranışta bulunduğu tespit edilerek yarışma dışı bırakılmış ve diskalifiye kararı alınmıştır. Karar açık yaş genel ve 40- 44 yaş kategorisi sıralamasını etkileyeceğinden olayın vuku bulduğu an itibarıyla kayıtlara geçirilmiştir."

'BİR YIL SÜREYLE YARIŞMAYA KATILAMAYACAKLAR'

Alınan kararla bundan sonra centilmenliğe aykırı hareket eden sporcuların 1 yıl şampiyonadan men edileceği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Eşi ve çocuğu ile birlikte şampiyonamıza katılan ve onur konuğu olarak yarışmalarda yer alan Dünya ve Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonu Irina Bolshakova'nın yaşanan talihsiz olayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sporcu açık yaş kadınlar genel kategoride parkuru ilk sırada tamamlamıştır. Şampiyonanın son günü yaşanan fair-play ruhuna aykırı müessif hadiseye dair Aquamasters Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda centilmenliğe aykırı davranışta bulunan sporcuların bir yıl süre ile şampiyonalarımızda yer alamayacağı maddesinin yarışma talimatnamelerimize eklenmesi kararı alınmıştır. Şampiyonalarımızda ilk kez gerçekleşen ve bundan böyle de yaşanmasını hiçbir şekilde arzu etmediğimiz olay sonucunda alınan bu karar doğrultusunda centilmenliğe aykırı davranışta bulunan sporcular bir yıl süresince Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nda yer alamayacaklardır."

TOLGA ÖCAL ÖZÜR DİLEDİ

13 yaşındaki Seyfi Diker'e omuz attığı iddia edilen milli yüzücü Tolga Öcal (40) konuyla ilgili açıklama yaptı.Öcal, Türk spor ve yüzme camiasından özür diledi.

Yaşanan talihsiz olayın her sporcunun başına gelebileceğini vurgulayan Tolga Öcal, ''Ben 40 yaşında, milli bir sporcuyum. Her yaşta bir sporcunun yaşayabileceği talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldım. Yarış esnasında Seyfi kardeşime bilinçsiz bir şekilde çarptım. Hatalı ve kusurlu bir hareket bu, kabul ediyorum. Türk spor ve yüzme camiasından, bu organizasyonu yapanlardan, Seyfi kardeşimizden, ailesinden tekrar bilinçli yapmadığım, kasti yapmadığım ancak öyle yansıtılan hareketimden dolayı özür diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Birinciliğe giden Seyfi Diker'le farklı kategorilerde yarıştıklarını belirten Öcal, ''Ben bu organizasyonun 8 sene sportif koordinatörlüğünü yaptım. Bu organizasyona çocuklara katma fikrini ortaya atanlardan birisiyim. Seyfi kardeşimizin birinciliği elinden alınmadı. Çarptığım için genel klasman erkeklerde madalyayı ben alamadım. Sonuç olarak ikimiz de farklı kategorilerde yarışıyorduk. Her şeyden önemlisi Seyfi'nin canının yanmaması, psikolojik olarak etkilenmemesiydi. Kendisiyle ilgili en ufak bir problemimiz yok. Kendisi spora ve antrenmanlarına devam ediyor'' diyerek yaşanan talihsiz kazanın farklı boyutlara çekildiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından sayısız tehdit aldığını söyleyen Öcal, ''Sporu bilen arkadaşlarımız bu konuda doğru yorumlamalar yapabiliyor. Ancak sporu bilmeyenlerin yaptığı yorumlar nedeniyle olay farklı boyutlara ulaşmaya başladı. Sosyal medya ve telefon üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kalıyorum. Yaptığımdan memnun değilim, kusurlu ve hatalı bir hareketti. Ancak bilerek yapmadığımı bir kez daha söylemek istiyorum. Ancak bu durum her spor dalında her sporcunun başına gelebilir'' ifadelerini kullanarak duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

(İHA-DHA)