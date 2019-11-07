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  3. Sevilla ve Celtic UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi garantiledi

Sevilla ve Celtic UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi garantiledi

Sevilla ve Celtic UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi garantiledi

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 4. haftanın ikinci günü, 12 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftasında, TSİ 20.55'te başlayan A, B, C, D, E, F ve L grubu karşılaşmaları tamamlandı.

C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a konuk olduğu müsabakayı 3-1 kaybetti. Krasnodar'ın 2. golünü, bir dönem Beşiktaş forması giyen Fernandes attı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Basel, sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran Basel, adını son 32 turuna yazdırdı.

Basel'i, 6'şar puanla Krasnodar ve Getafe izledi. Bir puanda kalan Trabzonspor ise turnuvaya veda etti.

Bordo-mavililer, gruptaki 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü Getafe'yi ağırlayacak.

Sevilla ve Celtic son 32 turunda

Dudelange deplasmanından 5-2 galip ayrılan Sevilla, A Grubu'nda 4'te 4 yaptı.

E Grubu'nda da Celtic, konuk olduğu Lazio'yu geriden gelerek 2-1 yendi ve puanını 10'a yükseltti.

Bu sonuçla Sevilla ve Celtic de son 32 turuna çıkmayı garantiledi.

Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1

Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1

Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1

D Grubu:

LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1

Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0

Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

L Grubu:

Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5


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