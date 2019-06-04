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04 Haziran 2019 Salı 13:39 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 13:39

Sevilla, teknik direktör Julen Lopetegui'yle anlaştığını duyurdu

Sevilla, teknik direktör Julen Lopetegui'yle anlaştığını duyurdu

İspanya'nın Sevilla Kulübü, teknik direktörlüğe Julen Lopetegui'yi getirdi.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.     

Sevilla'da teknik direktör Joaquin Caparros, kronik lösemi hastalığı nedeniyle sezon sonundan görevini bırakmıştı.     

Kariyerinde daha önce Portekiz temsilcisi Porto (2014-2016) ile İspanya Milli Takımı'nı (2016-2018) çalıştıran Lopetegui, son olarak geride kalan sezonun başında geldiği Real Madrid'de kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevinden Ekim 2018'de alınmıştı.

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