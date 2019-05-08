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  3. Sevilla scout ekibi, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Marcao'yu izledi

Sevilla scout ekibi, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Marcao'yu izledi

Sevilla scout ekibi, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Marcao'yu izledi

Sevilla’nın Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Marcao’yu izlemeye geldiği ortaya çıktı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 4 milyon Euro'ya Chaves'ten aldığı Marcao büyük tartışma yaratmıştı ancak Brezilyalı yıldız kısa sürede performansıyla taraftarların gönlünde taht kurarken, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

RAPOR SUNULDU

Bir süredir Marcao'yu yakından takip eden Sevilla'nın Beşiktaş derbisi için bir temsilcisini İstanbul'a gönderdiği ortaya çıktı. Brezilyalı stoperi canlı olarak izleyen Sevilla'lı yetkilinin teknik heyet ve yönetime kapsamlı bir rapor sunduğu vurgulandı.

10 MILYON!

İspanyol basını, Sevilla'nın bu transfer için ısrarcı olduğu ve sezon biter bitmez Galatasaray ile masaya oturacağını belirtiyor. Sarı- Kırmızılılar 4 milyon Euro'ya aldığı Marcao'nun fiyatını 10 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

(Takvim)

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