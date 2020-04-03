Servet Yardımcı: Her halükarda ağustos ayının sonunda tüm liglerimizi bitireceğiz

A Spor'a konuşan Yardımcı, UEFA ile bugün telekonferansla görüşeceklerini belirterek, 'Bugün UEFA ile bir konferans görüşmesi yapacağız. Şampiyonlar Ligi durumuyla ilgili detaylarda bir paylaşımda bulunacağız. Her şey iyi gittiği takdirde İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin en erken Temmuz sonu, en geç Ağustos sonu oynanmasını planlıyoruz.' ifadelerini kullandı.
“TÜM PLANLARI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ”
'Tabii tüm bu takvimin yanında Şampiyonlar Ligi'yle ilgili diğer detaylar da var. İstanbul içinde ulaşım, konaklama ve taraftar topluluk alanları gibi detaylar var. Bunlarla ilgili de tüm planları gözden geçireceğiz, revize edeceğiz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız'
“LİGLER EN GEÇ AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK”
Türkiye'deki liglerin durumuyla ilgili de konuşan Servet Yardımcı, 'Virüs salgını ivmesinin Mayıs ayından itibaren aşağı düşmesi bekleniyor. Eğer bu şekilde süreç yaşarsak bizim elimizde Haziran ayında başlama planımız var, olmadığı takdirde Temmuz ayı içinde başlama takvimimiz var. Her halükarda biz Ağustos sonunda tüm liglerimizi bitirebileceğiz' dedi.
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