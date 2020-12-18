Servet Çetin'in hedefi Avrupa

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta operasyon başlıyor: 6 ayrılık Beşiktaş'ta operasyon başlıyor: 6 ayrılık Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle sarsılan dün akşam da kupada Tarsus'u eleyerek yeniden lige dönen Beşiktaş'ta gündem transfer... Kartal, 6 isimle birden yolları ayırmayı planlıyor.

Başına gelmeyen kalmamış! Beşiktaş'ın sır transferi dün akşam ortaya çıktı Başına gelmeyen kalmamış! Beşiktaş'ın sır transferi dün akşam ortaya çıktı Beşiktaş'ın dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek turladığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Bu olayın kahramanı bir "sır transferi" olarak kalan bir futbolcudan başkası değildi.

F.Bahçe'yi yakan Altay kararı F.Bahçe'yi yakan Altay kararı Karacabey Belediye kupa maçında sezonun en fazla oynayan ismi Altay Bayındır'ı dinlendirmeyen Erol Bulut'un kararı anlaşılamadı. 28. dakikada genç kalecinin atılmasıyla hem maçın 60 dakikalık bölümü hem de ligdeki en kritik Gaziantep deplasmanı Oytun Özdoğan'a kaldı

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği 3 senelik aranın ardından yeniden Beşiktaş formayı giymenin sevincini yaşayan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

FIFA Yılın En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu FIFA Yılın En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.