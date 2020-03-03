Seri'nin performansı planları değiştirdi! Lemina dönünce ne olacak?

Süper Lig’de son 8 maçını da kazanan Galatasaray’da son haftaların yıldızı Jean-Michael Seri, performansıyla göz dolduruyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Lemina’nın yokluğundaki Fenerbahçe derbisi ve Gençlerbirliği mücadelesinde Seri’yi orta sahanın gerisine çeken teknik direktör Fatih Terim, Fil Dişi Sahilli öğrencisini bundan sonra o bölgede kullanma kararı aldı. Maçlarda daha çok dikine gidebilen Lemina’yı ise sakatlıktan dönmesinin ardından orta sahanın merkezine yerleştirecek.
DONK’UN DA PERFORMANSINI ARTTIRDI
Son 2 maçta ön liberoya geçen Jean-Michael Seri, arkasındaki stoperleri de rahatlattı. Cimbom bu maçlarda kalesinde sadece 1 golü penaltıdan görürken, özellikle Ryan Donk’un performansının gözle görülür şekilde arttığı gözlendi.
(Habertürk)
Sportif Direktörlük konusunda Daum ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman spor adamı hoca arayışlarına da başladı. Kovac ve Nagelsmaan görüşmelerinden sonuç alamayan Daum’un listesi kabarık.
Geçen sezon başında Onyekuru önce F.Bahçe’ye ardından Beşiktaş’a önerildi. Comolli, 15 gün sonraya randevu verdi. BJK da işleri ağırdan aldı. Terim, iki kulübün ilgisini duyunca alelacele genç oyuncuya imzayı attırdı.
Trabzonspor'la anlaşarak yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA tarafından Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal, Fenerbahçe veda edeceği karşılaşmada galibiyet istiyor. Trabzonspor ise rövanş için avantaj peşinde. 20.30’da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fatih Terim, 21 Aralık 2017’deki, “Nerede kalmıştık” diyerek, 4. kez Galatasaray’ın başına geçti. O günden sonra Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Cocu ve Ersun Yanal, Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, görevlerine veda etti.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.