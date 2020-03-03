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  • 03 Mart 2020 Salı 10:25
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  • 03 Mart 2020 Salı 10:25

Seri'nin performansı planları değiştirdi! Lemina dönünce ne olacak?

Seri'nin performansı planları değiştirdi! Lemina dönünce ne olacak"

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Galatasaray'da Lemina'nın yokluğunda savunmanın önünde çok iyi performans gösteren Jean-Michael Seri'nin yeri değişmeyecek. Fatih Terim, Lemina'yı Seri'nin önünde oynatacak.

Süper Lig’de son 8 maçını da kazanan Galatasaray’da son haftaların yıldızı Jean-Michael Seri, performansıyla göz dolduruyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Lemina’nın yokluğundaki Fenerbahçe derbisi ve Gençlerbirliği mücadelesinde Seri’yi orta sahanın gerisine çeken teknik direktör Fatih Terim, Fil Dişi Sahilli öğrencisini bundan sonra o bölgede kullanma kararı aldı. Maçlarda daha çok dikine gidebilen Lemina’yı ise sakatlıktan dönmesinin ardından orta sahanın merkezine yerleştirecek.

DONK’UN DA PERFORMANSINI ARTTIRDI

Son 2 maçta ön liberoya geçen Jean-Michael Seri, arkasındaki stoperleri de rahatlattı. Cimbom bu maçlarda kalesinde sadece 1 golü penaltıdan görürken, özellikle Ryan Donk’un performansının gözle görülür şekilde arttığı gözlendi.

(Habertürk)

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