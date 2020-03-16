Serie A'da çözüm planları arasında iki sezonun birleştirilmesi de var

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını şu ana kadar İtalya'da 1.809 can aldı. Ülkede virüse karşı güvenlik tedbirleri yoğunlaşırken askıya alınan futbolun da geleceği bilinmiyor.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, katıldığı bir radyo programında yol haritalarından söz ederken her ihtimali düşündüklerini, ancak zamanın ne göstereceğini bilmediklerini söyledi.
'3 Nisan çok yakın bir tarih'
Gabriele Gravina açıklamasında, 'Şu anda herhangi bir hipotezin anlamı yok. Beklentiler üzerinde çalışıyoruz. Haziran'a kadar sezonu bitirmek hepimizin temennisi ancak bugün bu ihtimali düşünmek gerçekten zor. Futbolun sosyal bir birleştirici olduğunu düşünmeliyiz ve mümkün olan en kısa sürede dönebilmeliyiz. Ancak 3 Nisan yalnızca futbolun değil, diğer tüm aktivitelerin yeniden başlamasını düşünmek için çok yakın bir tarih. Kendimize tarih referansı versek bile planladığımız gibi olmayabilir ve hazırlıksız yakalanabiliriz' ifadelerini kullandı.
'İki sezonu birleştirebiliriz'
Ligin akıbeti için en iyi fikirlerle plan yapacaklarını belirten Gabriele Gravina, 'Hiçbir şeyi göz ardı edemiyoruz. Turnuvaları bitirmek için en iyimser fikirlerle çalışmalı, plan yapmalıyız. Turnuvaların tamamlanması mümkün değilse başka kararlar da alabiliriz. Bu sezonun şampiyonluğunu iki farklı sezonu birleştirerek gerçekleştirebiliriz. Bunlarla birlikte gelecekte ne olacağını, yarın neler yaşanacağını bilmiyoruz' dedi.
(NTV Spor)
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