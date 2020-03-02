Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ta gözden düşen Adem Ljajic'e talip oldu

Beşiktaş'ta formsuzluğu nedeniyle Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın'ın da ilk 11'de düşünmediği Adem Ljajic'le İtalyan ekiplerinden Cagliari'nin ilgilendiği öğrenildi.
Çizme kulübünün listesinde yer alan Boşnak asıllı Sırp futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlılar, iyi bir teklif gelmesi halinde, 28 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmaya ve gelir elde etmeye sıcak bakıyor.
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Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.
FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.
Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu Emmanuel Emenike’den Aykut Kocaman paylaşımı geldi.
Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.
Süper Lig’de Vedat Muriç’in gol attığı 10 maçı da kazanan Fenerbahçe’de bu istatistik de son buldu. Bu kez Muriç de takımını kurtaramadı.