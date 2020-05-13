Serie A, 13 Haziran'da başlıyor

Union Berlin forması giyen ve sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz, Beşiktaş iddiaları için açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon transfer çalışmalarında özellikle kontratı bitecek ve bedelsiz olarak takıma imza attırılacak isimlere yönelen Beşiktaş'ın gündemine Hammarby'nin sol kanat oyuncusu Muamer Tankovic'i aldığı belirtildi.

Cimbom'un uzun süredir istediği yıldızı Fener kaptı! Anlaşma sağlandı

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Serie A ekibi Roma ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralarken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.