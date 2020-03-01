Seri hamlesi

GALATASARAY’IN Fulham’dan kiraladığı Seri için yeniden hamlede bulunulacak.

AKŞAM

İngiliz ekibiyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak bu rakamın ödenmesi mümkün değil. İngiliz basını, Galatasaray’ın tecrübeli futbolcu için yeniden kiralama teklifinde bulunacağını yazdı.