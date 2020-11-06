Seri Galatasaray'a transferi için Fulham ile görüşecek

Galatasaray'ın Ocak ayı listesinde bulunan Michael Seri, Fulham'da kadroya alınmamıştı.
Sarı-Kırmızılıların kendisine gösterdiği ilgiden memnun olan Fildişili orta saha, İngiliz ekibiyle bizzat kendisi görüşecek.
Devre arasında Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyecek. Teknik direktör Fatih Terim de Seri'yi takımında görmeyi çok arzuluyor. İmparator'un beklentisi, bu transferde geç kalınmaması...
ÜST üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu...
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'nın transferine onay verdi.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Seri, sarı - kırmızılılara geri dönmek için harekete geçti.
Sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında göz dolduran Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de ilk 11'e monte edilmesiyle birlikte Enner Valencia yedek kulübesine hapsolacak. Mame Thiam için ise forma hayal gibi görünüyor.
UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Lille deplasmanda Milan'ı 3-0'la geçti. Dev maçta Fransız ekibinin golleri 22, 55 ve 58. dakikalarda milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.