Sergen Yalçın'ın yeni hedefi

Sergen Yalçın, kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, gösterdikleri özveri ve mücadeleden dolayı oyuncularını kutladığını belirtti.

Takımı için çok olumlu 90 dakika olduğunu, bütün istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Her şeyi oyuncularım çok doğru bir şekilde sahaya yansıttılar. Özellikle ikinci bölgedeki baskıyla kazandığımız toplarla yapacağımız ataklar... Fenerbahçe'ye baskı yapıp uzun oynatmak istedik. Arkada uzun oynanan topları çok kolay alabileceğimizi biliyorduk. Bunlar oyun kurma anlamında çok önemli. Bu akşam birçok alanda çok başarılı istatistiklerimiz var. İyi bir galibiyet oldu. Puan cetvelinde de tamamen güvenli bölgenin içine girdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Daha önümüzde zor bir beş hafta var. Tabii ki bu galibiyetin mutluluğunu 1-2 gün yaşayacağız. Ondan sonra çok çabuk önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak istiyoruz. Puan cetvelinde herhalde 5. sıraya çıktık. Bunu ne kadar koruyabileceğimizi kalan beş hafta daha net gösterecek. İlk 10 içinde bitirirsek kendimizi başarılı görürüz. Umarım sezonu iyi bir yerde bitiririz."

- "Avrupa kupaları neden olmasın"

Turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü, Avrupa kupaları hedefiyle ilgili soru üzerine kalan beş haftadaki maçlarının çok zor olduğunu belirtti.

Ligi 5. bitirenin Avrupa kupalarına gitmesinin henüz netleşmediğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gereken mücadeleyi göstereceğiz. Beşinci mi oluruz onuncu mu oluruz onu bilemeyiz. Kalan beş haftada iyi bir performans sergilersek neden olmasın. Hep beraber göreceğiz. İddialı konuşmayı sevmiyorum. Çünkü, alabileceğimizin maksimumunu almaya çalışıyoruz. Kolay değil. Şu anda iyi bir grafik üzerinde gidiyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren çok fazla düşüşü yaşamadık. Çok fazla çıkış da yaşamadık. Çok arzu edilen bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah sonunu hayırlı bir şekilde görürüz."