Sergen Yalçın'ın ilk transferi Fofana

Geçtiğimiz gün Sergen Yalçın'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Yeni Malatya, tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda transferde girişimlere başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin, Konyaspor'la sözleşmesi sona eren Moryke Fofana'yla anlaşma sağladığı öğrenildi. 27 yaşındaki Fildişi'li sol kanatla yapılan görüşmelerde 2 yıllık sözleşme üzerinde durulduğu ve son pürüzlerin ardından imzaların atılacağı bildirildi.

KAMARA KALIYOR

2016-2017 sezonunun devre arasında Lorient'ten gelen Fofana, Konyaspor formasıyla 96 maçta 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Sergen Yalçın'ın, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fulham'dan kiralanan Aboubakar Kamara'nın takımda kalmasını istediği belirtildi. 24 yaşındaki Fransız forvetle anlaşan Yeni Malatyaspor, İngiliz ekibine ise kiralama ücreti olarak 1 milyon 500 bin euro önerdi.

(Fotomaç)