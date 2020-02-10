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aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:11
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:11

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına uyarı

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına uyarı

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Beşiktaş’ta teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırda bulunan isimlere uyarılarını yaptı.

Zorlu bir fikstüre girecek olan Beşiktaş’ta teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırdaki isimlerin çokluğu sebebiyle uyarılarını şimdiden yaptı.

Gaziantep mücadelesinde sınırda olan Atiba, Burak ve Umut Nayir’in yanına önceki günkü mücadelede Caner Erkin ve N’Koudou da eklenmişti.

Sınırda toplamda 5 oyuncunun bulunduğu Kara Kartal’da söz konusu isimler kart görürse, sonraki hafta Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecekler. 

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