Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına uyarı

Beşiktaş’ta teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırda bulunan isimlere uyarılarını yaptı.

Zorlu bir fikstüre girecek olan Beşiktaş’ta teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırdaki isimlerin çokluğu sebebiyle uyarılarını şimdiden yaptı.

Gaziantep mücadelesinde sınırda olan Atiba, Burak ve Umut Nayir’in yanına önceki günkü mücadelede Caner Erkin ve N’Koudou da eklenmişti.

Sınırda toplamda 5 oyuncunun bulunduğu Kara Kartal’da söz konusu isimler kart görürse, sonraki hafta Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.