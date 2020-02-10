Sergen Yalçın'dan Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına uyarı

Zorlu bir fikstüre girecek olan Beşiktaş’ta teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırdaki isimlerin çokluğu sebebiyle uyarılarını şimdiden yaptı.
Gaziantep mücadelesinde sınırda olan Atiba, Burak ve Umut Nayir’in yanına önceki günkü mücadelede Caner Erkin ve N’Koudou da eklenmişti.
Sınırda toplamda 5 oyuncunun bulunduğu Kara Kartal’da söz konusu isimler kart görürse, sonraki hafta Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.
VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.
Gençlerbirliği karşılaşmasında rakibinin tahrik etmesiyle kırmızı kart gören Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth’a 2 maç ceza verilirse bordo-mavili yönetim, Tahkim Kurulu’na başvuracak.
Avrupa Ligi’nin ardından Türkiye Kupası’na da veda eden ve elinde sadece Süper Lig kalan Beşiktaş’ta asıl zorlu maraton şimdi başlayacak.
Cim Bom, mutlu sona ulaştığı geçtiğimiz sezon ligde peş peşe 5 maç kazanamamıştı. Dün Kasımpaşa’yı farklı geçen Aslan, 5’te 5 yaparak lider Sivas’ın kayıp yaşadığı bu haftada zirveye bir adım daha yaklaştı.
Vedat Muriç, sezon boyunca golleriyle Fenerbahçe'yi sırtladı. Ancak Vedat Muriç’in performansı, en kritik dönemde düşüşe geçti. 25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor maçında net fırsatları harcadı. Muriç, Alanyaspor karşısında da beklentilerin altında kaldı.