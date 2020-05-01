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aksam.com.tr
  • 01 Mayıs 2020 Cuma 11:57
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  • 01 Mayıs 2020 Cuma 11:57

Sergen Yalçın'dan onay çıktı! Beşiktaş'a geliyor...

Sergen Yalçın'dan onay çıktı! Beşiktaş'a geliyor...

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Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.

Beşiktaş’a Lille’de oynayan Nico Gaitan önerildi. Menacerler aracılığıyla gelen bu öneri yönetimi ve teknik heyeti de heyecanlandırdı. Arjantinli 10 numaranın Lille ile sözleşmesi bittiği için bonservisi bulunmuyor. Kartal, gözden çıkardığı Ljajic’in yerine arayışlarını sürdürürken, Gaitan transferine Sergen Yalçın’ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor. Başarılı hocanın Gaitan hakkında, “İkinci Sosa etkisi yapabilecek kapasitede” şeklinde görüş belirttiği de gelen haberler arasında.

Benfica’da parladı

Boca Juniors’ta kariyerine başlayan Nico Gaitan, Benfica’daki performansıyla yıldızını parlatmış ve Atletico Madrid’e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

(Fanatik)

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