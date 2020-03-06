Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a mesaj

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş evinde konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü galibiyetinin ardından beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

Rakiplerinin iyi mücadele ettiğini söyleyen Yalçın, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Ankaragücü'nü tebrik ederim çok iyi mücadele ettiler. Rakip kontra atakla oynadı. Erken gol bulmamız bizim için güzel olmadı. Kontrollü oynamak zorunda kaldık. Oyun anlayışımızı farklılaştı. Dengeli bir maç oldu" dedi.

Tyler Boyd'a büyük övgü

Boateng'in beklentinin altında kaldığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Kazanmak çok önemliydi. Çok iyi oynadığımızı söylemek zor. Böyle dengeli maçları kazanmak çok önemli. Her maç aynı performansı beklemek de sağlıklı değil. Düşme hattında olan bir takımla oynadık. Kazanmak çok önemliydi. Bundan sonrasına bakacağız. Oyunun gidişatına göre hamle yapıyoruz. Boateng beklediğimizin altındaydı. Adem'i aldık. Antrenmanlarda iyi performans sergiledi. Boyd'la başladık. Yerlerini değiştirdik, joker oyuncumuz gibiydi. Performansından memnunum. Çok atletik bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray iyi gidiyor"

Ligde gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak maç hakkında da konuşan Yalçın, "Galatasaray'la ciddi bir maç yapacağız. Elimizden geldiğince iyi bir sonuç almak isteyeceğiz. İçeride oynadığımız maçlarda fire vermek istemiyoruz. Maçların kolayı yok. Aşağıda ciddi bir savaş var. Biz de yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Kalan 9 haftada hedefimiz olsun istiyoruz. Galatasaray güçlü bir takım iyi de gidiyorlar. İyi hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Hedef koymak istiyorsak kazanmak zorundayız" sözlerini kullandı.