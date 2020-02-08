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  • Sergen Yalçın'dan futbolcularına: 4'te 4 yaparsak yeniden şampiyonluk yarışına gireriz
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 11:24
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 11:24

Sergen Yalçın'dan futbolcularına: 4'te 4 yaparsak yeniden şampiyonluk yarışına gireriz

Sergen Yalçın'dan futbolcularına: 4'te 4 yaparsak yeniden şampiyonluk yarışına gireriz

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışına tekrar dahil olmak için parolayı verdi: 4’te 4.

Beşiktaş, bugün evinde oynayacağı Gaziantep FK maçıyla zorlu bir seriye giriyor. Zirvenin 8 puan gerisinde olan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından şampiyonluğun iddialı ekipleri Medipol Başakşehir (D), Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'la (D) oynayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın zorlu 4 maçlık seri öncesi talebelerinden 12 puan istedi. Futbolcuları mental olarak yukarıya çekmek için bire bir ve toplu görüşmeler gerçekleştiren Yalçın, "Artık ligin boyu kısaldı, kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu 4 maçı da kazanırsak şampiyonluk yarışına geri döneriz. O yüzden herkes aklını ve tüm gücünü sahaya versin. Gaziantep maçında stada gelecek taraftarlarımızı mutlu edelim ve çıkışımızı sürdürelim" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

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