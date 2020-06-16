Sergen Yalçın'dan futbolculara net mesaj: Oynamak istemeyen gider

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1'lik Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyeti sonrası futbolcularına çok net bir mesaj verdi: Oynamak isteyen kalır, istemeyen gider.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa sıcağı sıcağına, "İlk yarı bizim için çöp niteliğindeydi. Hangi kafayla sahaya çıktılar inanılır gibi değil" diyen tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanda da takıma uyarılarını sıraladı.



“KALMAK İSTİYORSANIZ 7 HAFTAYA DİKKAT EDİN”

Gelecek sezon sahada varını yoğunu ortaya koyacak futbolcular istediğini söyleyen Yalçın, "Futbolda iyi oyun da var, kötü oyun da… Ama mücadele etmemek yok. Özellikle Beşiktaş'ta oynuyorsanız sahaya çıktığınızda sadece futbolu düşüneceksiniz. Ligde 7 maç kaldı. Herkes kendi kaderini kendisi belirleyecek. Burada kalmak istiyorsanız kendinizi gösterin ama ben mücadele etmeyen, sahaya kendini vermeyen adamı istemiyorum" uyarısında bulundu.

MESAJI ALDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyun stilinden memnun olmadığı Adem Ljajic'le geçen hafta bire bir görüşüp "Atiba senden daha fazla ceza sahasına giriyor. Ben seni o bölgede sık görmek istiyorum. Hücum hattında skor üreten bir Ljajic'i bize göstermelisin" uyarısında bulunmuş ve Antalyaspor maçında da kulübeye çekmişti. İkinci yarıda bulduğu şansı iyi değerlendiren ve ceza alanında çok etkili olan Ljajic'in performansı "Mesajı aldı" diye yorumlandı.

“DÜŞÜNÜN, TAŞININ KARARINIZI VERİN!”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezonla ilgili önemli mesajlar verdi. NTV'de katıldığı programda futbolculara yönelik yaptığı konuşmayı anlatan başkan Çebi, "Sahaya çıktım ve tüm futbolculara, 'Sizinle devam etmek istiyoruz ama bu şartlar altında değil, sizden indirim istiyoruz; düşünün kararınızı sezon sonunda bize bildirin' dedim" ifadesini kullandı. Çebi şöyle devam etti: "Gidecek 3-4 futbolcu var. Onun dışında devam eden yüksek maaşlı kontratlar var. Biz anlayış beklediğimizi söyledik ve sezon sonuna bıraktık. Yardım kampanyamız yalnızca maddi anlamda değil manevi anlamda da bizim için başlangıç olacaktır. Öze dönüşe mecburuz."

(Sabah)