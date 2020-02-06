Sergen Yalçın'dan büyük fedakarlık! Sözleşmeyi okumadan imzalamış

SANA 6 MİLYON TL ÖDEYEBİLİRİZ
Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan cinayet mi var" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın" diye konuştu.
YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR
Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.
SERGEN BOŞUNA EFSANE OLMAMIŞ
Yalçın avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, Sergen Yalçın'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarfetti. Sergen Yalçın'ın imza sırasında tek kuruş para konuşmadığı öğrenildi.
(Takvim)
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