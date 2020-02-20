Sergen Yalçın'dan Boateng ve Burak Yılmaz'a şut emri

Beşiktaş’ın genç teknik adamı Sergen Yalçın, ligde cumartesi günü Trabzonspor’la oynayacakları zorlu mücadeleye futbolcularını mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıyor. Takımını şampiyonluk yarışında tutabilmek için bu maçtan galip ayrılması gereken Kara Kartal’da Sergen Yalçın, istediğini alabilmek için takımın hücum hattında görev yapacak Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng’e güveniyor...
Geride kalan maçlarda rakip kaleye az şut atıldığını göz önünde bulunduran Yalçın’ın, bu 2’liye özel olarak şut çalışması yaptırdığı kaydedildi.
Vodafone Park’taki maçta oyunu bu iki futbolcunun üzerine kurmayı planlayan 47 yaşındaki hocanın, bu konuda; Kevin N’Koudou, Jeremain Lens ve Atiba Hutchinson’dan da bu ikiliye maç içerisinde sık sık pozisyon yaratmalarını istediği öğrenildi.
Başakşehir maçında etkisiz kaldılar
Trabzonspor karşısında hücum hattında görev yapacak isimlerden Kevin-Prince Boateng, ligde geçen hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasını rakip kaleye isabetli şut atamadan tamamlamıştı. Burak Yılmaz’ın ise 3 şutu kaleyi bulmuş ancak sonuç alınamamıştı.
Sergen Yalçın, bu hafta yapılan çalışmalarla Trabzon karşısında bu durumu değiştirmeyi planlıyor.
(Fanatik)
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