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aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 15:32
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Sergen Yalçın'a yönetimden olumlu yanıt! Golcü geliyor...

Sergen Yalçın'a yönetimden olumlu yanıt! Golcü geliyor...

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Milliyet

Başarılı sonuçların ardından zirve yarışına tekrar dahil olan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Kamerunlu forvetin oyununa tam not vermesine rağmen rekabet ve alternatif açısından bir golcü isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'a yönetimden olumlu yanıt geldi.

Beşiktaş'ta deyim yerindeyse ikinci baharını yaşayan Vincent Aboubakar'ın performansı hem yönetimin, hem de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Siyah-beyazlı idareciler, Kamerunlu forvet ile performansa dayalı yaptığı sözleşmenin ne kadar yerinde bir karar olduğunu düşünürken, Teknik Direktör Sergen Yalçın ise yine de devre arasında bir forvetin daha alınması gerektiğini yönetime iletti.

Aboubakar'ın performansının yanı sıra Cyle Larin'den de memnun kaldığını yönetimle yaptığı konuşmada belirten tecrübeli teknik adamın, Kanadalı oyuncunun artık bir kenar oyuncusu olduğunu Kamerunlu forvetin ise hem rekabete girmesi hem de alternatifi olması açısından bir forvetin daha alınmasının, şampiyonluk yarışında önemli katkı sağlayacağını söylediği belirtildi.

Beşiktaş'a bonservisi elinde gelmesi nedeniyle, siyah-beyazlı yönetimi önemli bir masraftan kurtaran Aboubakar'ın, bu şekilde yoluna devam etmesi halinde, önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giymesi yüksek ihtimal olarak vurgulandı. Fakat geçmiş dönemdeki sakatlıklarının tekrar nüksetme durumunun yüksek ihtimal olmamasına rağmen, ligin ikinci yarısında yarışın daha da kızışacağını düşünen yönetimin de ikinci bir forvete sıcak baktığı vurgulandı.

Beşiktaş Yönetimi'nin ara transfer döneminde Avrupa'nın büyük takımlarında forma şansı bulamayan golcülerden birini kiralamak için düğmeye bastığı öğrenildi.

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